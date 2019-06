Vrouw sleept bewusteloze man naar waterput: familiedrama verijdeld dankzij alerte buren

Een 74-jarige landbouwer uit het West-Vlaamse Pittem ligt in ­kritieke toestand in het ­ziekenhuis. Een buur had gezien hoe Brigitte H. haar ­bewusteloze man naar een ­waterput sleepte en sloeg alarm.

De feiten speelden zich zondagavond af bij de villa van het koppel in Pittem. Volgens de verklaringen van Brigitte H. zouden zij en haar man Georges B. van plan zijn geweest om beiden een einde te maken aan hun leven. Naar verluidt zou het koppel daarbij heel wat sterkedrank hebben gedronken, tot B. het bewustzijn ­verloor.

De 75-jarige vrouw sleepte haar man daarna naar buiten, met de bedoeling hem in een waterput te gooien. Maar een buur in de straat merkte dat tafereel op en verwittigde de hulpdiensten. Die konden net op tijd ingrijpen. De man werd in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, waar hij in kritieke toestand verkeerde. De vrouw is ondertussen door de politie opgepakt en wordt morgen voorgeleid voor de onderzoeks­rechter, die over haar aanhouding zal beslissen.

- Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be -