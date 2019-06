Ontdekten schattenjagers de ingang naar Hitler zijn schatkamer?

Schattenjagers maken zich sterk dat ze binnenkort de verdwenen ‘Barnsteenkamer’ van tsaar Peter De Grote zullen ontdekken. De imposante kamer uit de zeventiende eeuw, goed voor 280 miljoen euro, werd in 1941 leeggeroofd door de nazi’s en werd nooit teruggevonden.

De Barnsteenkamer was een weelderige ruimte, volgestouwd met amber en andere edelstenen, in het Catharinapaleis in de buurt van Sint-Petersburg. De panelen, in Europa vooral bekend omwille van hun schoonheid en grandeur, werden om politieke redenen geschonken door Frederik Willem I van Pruisen aan de Russische tsaar Peter De Grote.

Maar 200 jaar later, in 1941, werd het paleis veroverd door de troepen van de Duitse dictator Adolf Hitler. De nazi’s demonteerden de panelen, stelden ze even tentoon in het Russische Kaliningrad (voorheen Koningsbergen) om ze nadien op te bergen in de kelders van het kasteel van Koningsbergen. Maar toen de luchtaanvallen van de geallieerden in 1944 toenamen, werden de panelen opnieuw in kisten gestopt om ze over te brengen naar een zuidelijker gelegen stad in Duitsland.

Adolf Hitler Foto: PA/British Pathe PLC

Sindsdien weet niemand waar de panelen zich bevinden en of ze daadwerkelijk Kaliningrad verlaten hebben. Decennialang kamden wetenschappers het gebied uit maar ze vonden nooit een spoor van de amberen panelen. Tot nu. Schattenjagers beweren dat ze een geheime ingang gevonden hebben in de stad Wegorzewo, in het noordoosten van Polen. “We kunnen zeggen dat het onderzoek naar de verdwenen panelen opengebroken is”, zegt Bartlomiej Plebanczyk van het Mamerki Bunker museum aan de krant ‘The Sun’.

Vergunningen

“Door gebruik te maken van een professionele geo-radar hebben we de ingang van een ondergrondse tunnel gevonden. We hebben de locatie, het voormalig oostelijke hoofdkwartier van het Duitse leger, afgegraven en vonden een luik dat sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer geopend werd. Er stond zelfs een boom op. Om verder te gaan met ons onderzoek moet de boom eerst verwijderd worden.”

Ook hebben Plebanczyk en zijn team toestemming nodig van de overheid om hun zoektocht verder te zetten. “Ik maak me sterk dat we tegen eind juni de juiste vergunningen hebben en dan gaan we verder met ons onderzoek.”