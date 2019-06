Brusselse belegde broodjes bij lekkerste van Europa

Big 7 Travel, een internationale reiswebsite, heeft op zijn website een ranglijst opgemaakt van de plaatsen in Europa waar je de lekkerste belegde broodjes kunt halen. Drie Brusselse locaties haalden de top vijftig.

Volgens Big 7 Travel is het belegde broodje de lunchmaaltijd bij uitstek in heel Europa. Het legde daarom zijn oor te luister bij de bezoekers van de website om te weten te komen welke plekken de beste broodjes serveren en stelde zo een top vijftig samen. Daarin komen ook drie Belgische zaken in voor, die allemaal in Brussel liggen.

Het hoogst gerangschikt op plaats 30 is Pistolet Original, waarvan er in onze hoofdstad twee vestigingen zijn. Daar kun je een pistolet krijgen, belegd met allerlei lekkers zoals vlees van de bekende slager Hendrik Dierendonck of lokaal gevangen verse vis.

Pulled pork en mitraillette

Op plaats 34 staat Holy Smoke en vooral hun broodje pulled pork in Texas BBQ-style kan blijkbaar veel mensen bekoren. “Het resultaat is een van de lekkerste sandwiches die je je ooit kunt inbeelden”, klinkt het bij Big 7.

En blijkbaar hebben ze via die weg ook de mitraillette leren kennen. Het stokbrood dat gevuld wordt met een hamburger, frietjes en saus eet je volgens de website het best bij Fritland in de Henri Mausstraat in Brussel. “Extreem lekker, al zit het bomvol calorieën”, klinkt het.

Top drie

Met een eerste Belgische vermelding op de dertigste plaats zijn er natuurlijk heel wat broodjes die nog lekkerder worden beschouwd. Dit is alvast de top drie: Osteria All’antico Vinaio in Firenze (Italië), The Dusty Knuckle in London (VK) en Mastro Ciccio in Bari (Italië).