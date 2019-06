Borgloonse meesteroplichtster opnieuw voor rechter: “Volledig om de tuin geleid”

Borgloon -

De Borgloonse meesteroplichtster I. L. (40) verscheen dinsdag opnieuw voor de rechter, deze keer in de Tongerse correctionele rechtbank. Ze moest zich verantwoorden voor nieuwe feiten van oplichting van een ex-vriend voor een bedrag van 74.599 euro. In maart van dit jaar kreeg ze al een gevangenisstraf van dertig maanden opgelegd nadat de Turnhoutse strafrechter haar schuldig bevond aan een 15-tal feiten van valsheid in geschrifte, oplichting en belaging.