Ex-triatlete Sofie Goos deelt trots de eerste foto’s van haar dochter

Sofie Goos is bevallen van een dochter, Babette. De voormalige triatlete deelde dat prachtige nieuws mee via sociale media. Het is haar eerste kindje, haar man Jef De Batist heeft vier kinderen uit een vorige relatie.

De 38-jarige Antwerpse liep in april nog de Ten Miles toen ze bijna acht maanden zwanger was. “Toch voel ik me nog steeds heel goed. Ik ben blijven fietsen tijdens mijn zwangerschap en heb ook af en toe nog gelopen. Dat gaat heel goed. Niets aan mijn lichaam geeft aan dat ik zou moeten stoppen en ook de gynaecologe ziet geen probleem”, zei ze toen.

Nu is Goos de fiere mama van Babette, een dochtertje waarvan ze op 4 juni beviel. “Terugblik naar vorige week”, schrijft ze op Instagram. “Toen onze wereld veranderde. Heel gelukkig om eindelijk kleine Babette vast te houden in mijn armen en ze te verwelkomen in ons gezin van zeven nu. Klaar voor een leven vol liefde, lachjes en kusjes!”

“Busje vol”

In een interview met 3athlon.be gaf Goos aan dat ze vorige week zondag haar water brak na een partijtje zwemmen, maar dat ze pas dinsdag rond 16u00 beviel. “Dinsdag had ik nog maar twee centimeter opening! En dat na twaalf uur weeën. Door versnellers ging het beter vooruit, al is dat relatief. Het duurde nog tot 15 uur vooraleer er volledige ontsluiting was. Eenmaal de bevalling op gang kwam, was ze er zo uit! Het duurde geen 20 minuten en om 16 uur is Babette geboren.”

En de naam? “Daar waren we snel uit. Het was eigenlijk de eerste naam die naar boven kwam en die was direct goed voor ons allebei. Die stond dus al lang vast. We vonden het ook mooi passen bij haar achternaam en de andere kinderen: Seth, Lewis, Marie, Viktor en Babette. Een busje vol!”

En nu? “Ik heb de laatste weken vaak verteld dat een loopbuggy het eerste geschenk was voor Babette maar zeker ook voor mezelf. Zowel Jef als ik zijn ingeschreven voor de marathon in Valencia op 1 december dus dat is een mooi doel om naartoe te werken binnen een paar weken.”