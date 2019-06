Meer dan 12.000 Limburgers en Diestenaren gingen voor Afvalvrij mei

Diest - Afgelopen maand onderzochten 12.400 Limburgers en Diestenaren hun verslaving aan verpakkingen tijdens de actie Afvalvrij mei. Afvalintercommunale Limburg.net bezorgde de deelnemers tips om hun gebruik van wegwerpverpakkingen te verminderen.

De gemiddelde Limburger en Diestenaar verbruikt 56 wegwerpverpakkingen per week. Daarvan kunnen ze er 44 uitsparen door een aantal eenvoudige tips toe te passen, zoals het gebruik van een brooddoos of drinkbus in plaats van wegwerpverpakkingen. Ook door het maken van verpakkingsarme of verpakkingsloze keuzes in de supermarkt kan iedereen heel wat verpakkingsafval vermijden.

Net als de voorgaande jaren kregen de inwoners van Limburg en Diest via verschillende kanalen een nieuwe uitdaging. Zo werd onder meer opgeroepen om met de steelpan naar de frituur te gaan, om een drinkbus en/of brooddoos te gebruiken en herbruikbare zakjes te gebruiken bij de boodschappen.

Limburg.net roept de deelnemers op om de gedragsverandering ook tijdens de andere maanden van het jaar voort te zetten. Tegelijk klonk via de actie een aanklacht naar de verpakkingsindustrie. Volgens de afvalintercommunale kan verpakkingsarm door het leven gaan namelijk enkel als er ook producten op de markt zijn met weinig of geen verpakking. Limburg.net benadrukt dan ook dat het na de consument ook aan de producent is om de nodige stappen te ondernemen.