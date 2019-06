Peperduur openbaar toilet moet Instagram-overlast tegengaan

Een boothuis in Perth is uitgegroeid tot één van de grootste toeristische trekpleisters van de Australische stad. De stroom aan mensen die er een foto komt nemen, leidt echter ook tot overlast in de buurt.

De Crawley Edge Boat Shed is één van de meest gefotografeerde plekken in Perth. In tegenstelling tot andere trekpleisters in de stad, zoals de Elizabeth Quay Bridge, ligt het boothuis niet op een voor toeristen uitgeruste locatie.

Het huisje ligt in de Swan River, die ook de mooie achtergrond vormt op de meeste foto’s die van de plek op sociale netwerksites als Instagram verschijnen. Aan de andere kant grenst de Crawley Edge Boat Shed echter aan Mounts Bay Road, één van de drukste straten in de stad.

Om hun perfecte foto te kunnen maken, parkeren toeristen met bussen en auto’s aan de andere kant van de drukke verkeersader, om vervolgens de hachelijke oversteek te wagen.

De toeristenstroom zorgt echter nog voor ander ongemak in de buurt. De manager van Zafferano, een restaurant in de buurt, klaagde bij de plaatselijke overheid dat de toeristen de toiletten in zijn zaak komen gebruiken en zo zijn vaste klanten storen. Bovendien zouden de toeristen zich vaak erg onbeleefd gedragen.

Toilet van 250.000 euro

Het dichtstbijzijnde openbaar toilet ligt op 2,4 kilometer van de Crawley Edge Boat Shed, en dus heeft de stad nu beslist dat er een openbaar toilet aan de toeristische trekpleister gebouwd moet worden.

Het gebouw met drie toiletten zal volledig op zonne-energie werken, en met signalisatie inbegrepen zou de bouw volgens The West Australian 400.000 Australische dollar (245.836 euro) kosten. Voor het onderhoud van het complex zou jaarlijks nog eens 20.000 Australische dollar (12.231 euro) gerekend moeten worden.