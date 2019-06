Minnares en vrienden halen gsm’s en weegschalen weg bij doodgestoken Genkenaar

Tongeren / Genk -

Zijn dochter van 12 jaar en zijn minnares sinds 26 jaar hadden op 28 maart 2012 het lichaam gevonden van Toni Danti (60) in zijn flat in Winterslag. Zo’n 52 messteken waren de man fataal geworden. Maar politie of hulpdiensten werden niet meteen gebeld. Wel ‘getrouwen’. Verdwenen intussen uit de flat: twee gsm’s en twee weegschalen…