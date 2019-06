Storm in Duitsland: overstromingen en hagelbollen tot zes centimeter groot

Maandagavond zijn het zuiden en het oosten van Duitsland getroffen door een fel onweer. In de buurt van München zijn hagelstenen gespot van wel vijf tot zes centimeter doorsnede.

Door het noodweer stonden veel straten blank, bomen raakten ontworteld. De brandweer had de handen vol en moest honderden keren uitrukken.

De hagelstenen brachten enorme schade toe aan gebouwen en auto’s. Door zijwind moesten ook ramen en rolluiken het ontgelden. In bovenstaande video zijn beelden te zien van gevels die eruitzien alsof ze met kogels zijn beschoten, zo veel gaten zitten in het glas of in rolluiken.

Er viel ook een pak regen, in Sachsen op sommige plaatsen wel van dertig tot vijftig liter per vierkante meter per uur. In en rond Berlijn werden afgelopen nacht dan weer tot tienduizend bliksems geteld.