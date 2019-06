Blijft Dylan Teuns leider in Dauphiné? Vandaag (in principe) eerste echte massasprint van de week

Na de twee nerveuze openingsetappes kondigt zich vandaag een rustige overgangsrit aan, voor de tijdrit van woensdag in Roanne. Dat is hét eerste echte sleutelmoment van deze afvallingsrace. Volg de wedstrijd hier live vanaf 12.30 uur.

Rit drie van Le-Puy-en-Velay naar Riom werd vooraf door veel renners bestempeld als de etappe waarin Alvaro Hodeg, Sonny Colbrelli, Sam Bennett, André Greipel, Nacer Bouhanni, Wout van Aert en co. in de clinch gaan met elkaar. De etappe is 177 kilometer lang en bevat een viertal colletjes van vierde categorie. De laatste rechte lijn is vijf kilometer lang en gaat over vals plat omhoog.

In principe zou het niet regenen, maar warm is het ook niet. Er wordt een westenwind van 3 beaufort aangekondigd.