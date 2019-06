Presteert je school niet goed genoeg? Het ‘fast team’ is al onderweg

Er moet een ‘fast team’ komen binnen de onderwijsinspectie om slecht presterende scholen sneller op te sporen en intensieve begeleiding op te leggen. Daarvoor pleit de onderwijsadministratie in haar nota voor de volgende Vlaamse regering. “In sommige scholen is de kwaliteit ondermaats en kan het zes jaar duren voor we dat detecteren”, zegt Lieven Viaene, topman van de onderwijsinspectie.

De kwaliteit van ons onderwijs daalt, daar is al eerder over bericht. Alleen zijn de problemen in de ene school groter dan in de andere. Achter hetzelfde diploma secundair onderwijs kan een fors niveauverschil ...