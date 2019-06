Paulo Fonseca is nieuwe coach van AS Roma

AS Roma heeft de Portugees Paulo Fonseca dinsdag aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. Hij ondertekende bij de Romeinen een contract voor twee jaar (met een jaar optie).

De 46-jarige Fonseca vervangt Claudio Ranieri. Die had in maart overgenomen na het ontslag van Eusebio Di Francesco maar was, als tussenpaus, geen vragende partij om aan te blijven bij de club waar hij eerder tussen 2009 en 2011 op de bank zat.

Fonseca komt over Shakhtar Donetsk. Met de Oekraïense topclub won hij de voorbije drie jaar de dubbel. Daarvoor was de oud-verdediger coach in eigen land bij onder meer Pacos Ferreira, Braga en Porto.

“Paulo is een jonge en ambitieuze coach met internationale ervaring. Hij heeft een winnende mentaliteit en staat voor gedurfd en aanvallend voetbal waar onze fans van zullen smullen”, aldus Romavoorzitter Jim Pallotta.

Fonseca zegt dankbaar te zijn voor de kans die hem wordt geboden. “Ik kan niet wachten om naar Rome te komen, de supporters te ontmoeten en het werk te starten. Samen kunnen we iets speciaals creëren.”

Roma eindigde als zesde in de Serie A en komt in 2019-2020 uit in de voorronde van de Europa League. Vorig seizoen speelde Roma Champions League. Na een tweede plaats in een groep met Real Madrid bleek Porto in de achtste finales te sterk.