Giro-winnaar Carapaz krijgt warme ontvangst in Ecuador: duizenden fans juichen nationale held toe in optocht

Richard Carapaz is in zijn thuisland Ecuador als een held onthaald na zijn eindzege in de Ronde van Italië. De 26-jarige Carapaz zette maandag na een vlucht vanuit Spanje, de thuisbasis van zijn ploeg Movistar, voet aan de grond in Quito, acht dagen na zijn onverwachte triomf in de Giro.