Actrice verlaat ‘Familie’: “Voelt aan als een liefdesbreuk”

Slecht nieuws voor de fans van Emma uit ‘Familie’: actrice Bab Buelens (25) verlaat de populaire VTM-serie en heeft haar laatste draaidag zelfs al achter de rug. “Het afscheid voelde aan als een liefdesbreuk”, zegt Buelens in Dag Allemaal.

Net geen vijf jaar vertolkte Buelens de rol van Emma Verdonck, veel langer dan oorspronkelijk voorzien. “Het was eigenlijk als een gastrol bedoeld”, zegt de jonge actrice. “Toen bleek dat ik langer zou blijven heb ik wel gevraagd om mij een echte verhaallijn te geven.” En die kreeg ze ook: zo werd ze verlamd, geslagen door haar vader, had ze een vriend die de kost verdiende als gigolo en ging ze meermaals vreemd. “Ik denk dat de makers zelf niet meer wisten wat ze nog konden doen met Emma.”

Ondanks dat afscheid nemen altijd moeilijk is, staat Buelens wel achter de beslissing. “Zowel voor de bazen als voor mij was het duidelijk dat het genoeg geweest was. Ik ga iedereen hard missen maar ik ben jong en ik krijg nu de kans om andere dingen te gaan ontdekken.”