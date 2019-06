New York Times voert dagelijkse politieke cartoon af “na controverse rond Netanyahu”

De Amerikaanse krant The New York Times gaat in zijn internationale editie niet langer een dagelijkse politieke cartoon publiceren. De beslissing komt er in de nasleep van een als antisemitisch beschouwde tekening van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, waarvoor de krant zich heeft moeten excuseren.

Volgens een verantwoordelijke van de Times hing de beslissing al langer in de lucht. In de Amerikaanse versie van de krant is de dagelijkse politieke cartoon al langer afgevoerd.

Maar cartoonist Patrick Chappatte zegt dat de controverse rond de Netanyahu-tekening wel degelijk de directe aanleiding is. Op de cartoon, die in april werd gepubliceerd, staat de Israëlische eerste minister afgebeeld als de blindegeleidehond van de Amerikaanse president Donald Trump. De ‘hond’ Netanyahu draagt een davidster om de hals, terwijl de blinde Trump met een keppeltje getooid is.

Chappatte

De cartoon zorgde in de joodse gemeenschap voor verontwaardigde reacties. De Israëlische ambassadeur bij de Verenigde Naties vergeleek de spotprent zelfs met nazipropaganda. The New York Times verontschuldigde zich voor de publicatie van de cartoon.

Cartoonist Chappatte, die overigens niet de bewuste tekening maakte, onderschreef de kritiek maar waarschuwt nu dat media te veel buigen onder politieke druk en kritiek van “moraalridders” op sociale media. “De afgelopen jaren hebben sommige van de allerbeste cartoonisten hun job verloren omdat hun uitgevers vonden dat hun werk te kritisch was voor Trump. Misschien moeten we ons zorgen beginnen maken”, schrijft Chappatte op zijn persoonlijke website.

(belga)