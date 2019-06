Paal

Beringen - Nadat Greta Vanbrabant en Johny Perceval zich tot klepkoningin en klepkoning kroonden, was het Armand Reykers die de vogel wist neer te halen en zich een jaar lang koning van de Sint-Jorisgilde mag noemen.

Op pinkstermaandag, vroeger ook de Sinksekermis in Brelaar, is het koningschieten een traditie. Vroeger enkel koning, later is er klepkoningin en klepkoning bijgekomen en in een volgende stap mochten de vrouwen ook mee schieten op de vogel.