Herkenrode toneel voor 6.000 ridders en jonkvrouwen

Kuringen Sint-Jansheide

Hasselt - De Sage van de Eenhoorn ontving vorige zondag 6.000 gasten voor haar zevende editie. Op de abdijsite lieten ze zich onderdompelen in de middeleeuwse sfeer van ridders en hun strijdtonelen.

Bij de meer dan 40 doe- en beleefactiviteiten, gespreid over het hele domein, konden zij zowel binnen als buiten meedoen aan knutsel- en iets groter werk. Een van de hoogtepunten was de arena met de strijdtonelen waarbij de kinderen echte ridders moesten bevechten met het zwaard. Op pleintjes en in alle hoeken acteerden gezelschappen tafereeltjes uit de tijden van de ridders. Zij verbaasden jong en oud met hun vaak acrobatische toeren. Anderen speelden op oude instrumenten en dansten zoals in de tijden van Breugel.

Het hoogtepunt is het elfje Evi die, gezeten op haar magische eenhoorn, Herkenrode doorkruist en iedereen betrekt bij het elfenspel. In de Tiendschuur wenkten tientallen stands met workshops en knutselwerk en in de tuinen leerden de kinderen onder andere boogschieten en steekspelen.

Dit jaar viel ‘de Sage van de Eenhoorn’ samen met Vaderdag. De papa’s konden een oorkonde verdienen, maar natuurlijk niet zomaar. Bie & Nie, twee jonkvrouwen, daagden hen uit voor enkele pittige opdrachtjes. Enkel de papa’s die konden bewijzen dat ze sterk, knap, sportief of stoer genoeg waren, kregen een ridderlijke oorkonde. Die toonden ze dan heel trots aan hun familie.

“Na zo’n magische dag vol lachende gezichtjes en tevreden ouders, kijken we alvast uit naar volgend jaar”, aldus Ginny Haesevoets, coördinator Abdijsite Herkenrode.