Kim Kardashian toont voor het eerst de kleine Psalm aan de wereld

Een kleine maand geleden verwelkomden Kim Kardashian en Kanye West hun vierde kindje: zoontje Psalm. Het jongetje werd geboren via een draagmoeder en we krijgen hem nu voor het eerst echt te zien.

Kim Kardashian en Kanye West werden zo’n vier weken geleden al voor de vierde keer mama en papa. Na North (5), Saint (3) en Chicago (1) kreeg het kindje dit keer de naam Psalm. De realityster had al een foto van het jongetje in zijn wiegje gedeeld na de geboorte, maar dat was een onduidelijk beeld en zijn gezicht kregen we nog niet te zien.

Nu heeft ze via Instagram een nieuwe foto gedeeld en dit keer gaat het om een veel duidelijker beeld van het schattige kereltje. Heel wat fans van het koppel vinden ook dat de kleine Psalm bijzonder goed lijkt op broertje Saint toen die pas was geboren.