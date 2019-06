Speciale werkgroep moet verkiezingsnederlaag CD&V analyseren

Op de agenda van het CD&V-partijbureau staat dinsdag de aanstelling van een werkgroep die de verkiezingsnederlaag van 26 mei grondig moet evalueren.

De start van die werkgroep was vorige week al voorzien, maar dat is toen om een onbekende reden uitgesteld. Dinsdag zou het er wel van moeten komen. Volgens meerdere bronnen is het bedoeling dat die werkgroep uit vertegenwoordigers van elke provincie bestaat. De groep zou zo in principe vijf leden tellen, maar mogelijk wordt dat uitgebreid naar tien (twee per provincie).

Daarmee kiest CD&V-voorzitter Wouter Beke voor een andere formule dan negen jaar geleden. Na de verkiezingsnederlaag van juni 2010 was het één persoon, Kamerlid Servais Verherstraeten, die de evaluatie maakte. Hij schreef toen een rapport onder de titel “Verliezen doen we samen. Opnieuw winnen ook”. Hoewel die voorspelling sindsdien niet is uitgekomen, is in CD&V-kringen wel te horen dat de conclusies vandaag nog even actueel zijn. Het belangrijkste besluit van Verherstraeten was dat de identiteit van CD&V verloren gegaan was omdat ze als regeringspartij te veel energie had gestoken in de zoektocht naar compromissen en het beheersen van problemen.