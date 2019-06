Wisselvallig en onstabiel weer

Dinsdag is het eerst droog met vrij veel hoge sluierbewolking. In de loop van de dag neemt de bewolking geleidelijk toe vanuit het zuidoosten en worden enkele perioden van regen of buien verwacht.

De maxima schommelen tussen 14 graden op de Hoge Venen en plaatselijk 20 graden in Vlaanderen. De wind is zwak tot soms matig uit zuidwestelijke of veranderlijke richtingen. Dat meldt het KMI.

Dinsdagavond wordt het tijdelijk droog maar later vannacht volgen vanuit het zuidoosten opnieuw regen­ en mogelijk zelfs onweersbuien. De minima liggen tussen 9 en 13 graden.

Woensdag begint de dag zwaarbewolkt met regen en buien die kunnen gepaard gaan met onweer. Later op de dag wordt het wisselend bewolkt en is er nog altijd kans op regen­ of onweersbuien, vooral dan in de westelijke landshelft. De maxima schommelen tussen 16 en 20 graden.

Donderdag krijgen we afwisselend opklaringen en wolkenvelden. Waarschijnlijk vallen er eerst buien in het westen van het land, mogelijk met onweer. In de loop van de namiddag en avond volgen ook het centrum en het oosten van het land. De maxima schommelen tussen 18 en 21 graden.