Politie start berging gezonken toeristenboot Hongarije

In Hongarije is de politie dinsdag gestart met de berging van de toeristenboot die op 29 mei op de Donau in Boedapest zonk na een aanvaring met een groter schip. Het ongeval eiste aan twintig mensen het leven. Acht opvarenden worden nog steeds vermist.

De relatief kleine Hableany botste met het veel grotere riviercruiseschip Vikings Sigyn. Aan boord bevonden zich 33 Zuid-Koreanen en twee Hongaarse bemanningsleden. Het toeristisch schip zonk in zeven seconden. Slechts zeven mensen konden worden gered.

Reddingswerkers slaagden er omwille van de sterke stroming in de rivier niet in om de boot onder water te inspecteren. Het vaartuig wordt nu uit het water gehaald, zodat binnenin het schip alsnog op zoek kan worden gegaan naar lichamen van slachtoffers. Verwacht wordt dat de operatie zo’n zes uur in beslag zal nemen, meldde een woordvoerder van de politie.

De Oekraïense kapitein van Viking Sigyn werd in Hongarije gearresteerd en opgesloten in het kader van een onderzoek naar ‘criminele nalatigheid op een openbare vaarweg’. Onlangs bleek overigens dat de man begin april ook al betrokken was bij een scheepsongeluk op de Westerschelde.