Bijna 18 jaar na 9/11 is 1.643ste slachtoffer formeel geïdentificeerd

Bijna 18 jaar na de aanslagen op het World Trade Center in New York is opnieuw een slachtoffer formeel geïdentificeerd. Het gaat om een man, maar zijn naam werd op vraag van de familie niet vrijgegeven. Dat melden de Amerikaanse autoriteiten maandag. Hiermee werden intussen al 1.643 mensen formeel geïdentificeerd als slachtoffer.

De overblijfselen van het slachtoffer werden in 2013 gerecupereerd nabij het gebouw van Deutsche Bank. Experts konden de man identificeren na analyse van een botfragment, verklaarde een woordvoerder van de Office of Chief Medical Examiner.

Foto: AFP

In totaal kwamen bij de aanslagen op 11 september 2001 in New York 2.753 mensen om. Het Office of Chief Medical Examiner van de stad New York is al die jaren blijven werken op de bijna 20.000 menselijke resten die na de aanslagen werden gevonden en die nog niet gelinkt werden. In de eerste twee jaar na de aanslagen kon het medisch instituut bijna 1.500 namen linken, maar sindsdien is het ritme van de formele identificaties fel vertraagd.

De vorige geslaagde identificatie van een slachtoffer dateerde al van juli 2018. Toen werd een ander botfragment, aangetroffen op ground zero, gelinkt aan Scott Johnson, financieel analist bij de investeringsbank Keefe, Bruyette and Woods.