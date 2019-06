Pentagon heronderhandelt aankoopprijs van F-35

Het Pentagon heeft de aankoopprijs van de F-35, het duurste vliegtuig ooit, opnieuw op tafel gelegd. Dat maakte het maandag bekend. Aanleiding is een bestelling voor 34 miljard dollar.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie en vliegtuigbouwer Lockheed Martin “zijn tot een informeel akkoord gekomen” over de aankoopprijs van het eerste deel van 157 van de toestellen. De prijs ligt 8,8 procent lager in vergelijking met het model F-35A van in 2018, verklaart Ellen Lord, viceminister van Defensie die bevoegd is voor aankopen.

De F-35A zal in 2020 zo minder dan 80 miljoen dollar per stuk kosten, wat een jaar eerder is dan voorzien, klinkt het nog. Het Pentagon heeft ook een optie genomen voor de aankoop van 321 vliegtuigen voor de komende twee jaren met een gemiddelde korting van 15 procent. Als de aankopen worden goedgekeurd door het Congres, gaat het om een van de grootste meerjarige bestellingen van het Amerikaanse leger.

“Deze overeenkomst symboliseert mijn vastberadenheid om de kosten van de F-35 aanzienlijk te verlagen, om de industrie aan te moedigen aan de vereiste criteria te voldoen en onze strijders van de beste mogelijkheden te voorzien tegen de beste prijs”, aldus Lord.

De F-35, die begin jaren 90 werd gelanceerd, is het duurste wapenprogramma in de Amerikaanse geschiedenis. België heeft dat type vliegtuig besteld om de verouderde F-16’s te vervangen. Ons land betaalt voor 34 van die toestellen 3,8 miljard euro.