Sebastian Vettel tijdens GP van Canada verkozen tot 'Driver of The Day'

Te midden van alle commotie rond de GP van Canada is Sebastian Vettel verkozen tot 'Driver of the Day'.

Sebastian Vettel mag zondag tijdens de GP van Canada dan wel als eerste over de finish gekomen zijn, de overwinning ging door een tijdstraf naar Lewis Hamilton. De fans, die gaven hun stem echter aan de Duitser. Vettel werd immers voor het eerst dit seizoen verkozen tot 'Driver of The Day'.

Voor de Duitser zal het echter een magere troost zijn, al bedankte hij tijdens de podiumceremonie de fans wel voor hun steun.

Overzicht winnaars 'Driver of The Day-award':

GP van Australië: Valtteri Bottas

GP van Bahrein: Charles Leclerc

GP van China: Alexander Albon

GP van Azerbeidzjan: Charles Leclerc

GP van Spanje: Max Verstappen

GP van Monaco: Max Verstappen

GP van Canada: Sebastian Vettel

