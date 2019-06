Zonhovense vindt neurostimulator terug na oproep HBvL: “Ik hou het niet meer van de pijn”

Zonhoven -

Eveline Lenaerts (31) uit Zonhoven zag zondag hoe twee personen er in Bocholt vandoor gingen met haar handtas met daarin de afstandsbediening van haar pijnbestrijdingstoestel. Enkele uren na haar oproep op hbvl.be werd alles teruggevonden. “Alleen het geld was verdwenen, maar dat is nu even niet van belang”, zegt ze.