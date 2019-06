Neeroeteren

Maaseik - Samana Neeroeteren vertrok met 46 personen rond 11 uur richting Scherpenheuvel.

Bij aankomst was er een middagmaal voorzien. Tot 15 uur was er ruimte om vrij rond te wandelen. Dan begon in de basiliek een eucharistieviering voor de zieken en voor de overleden leden van Samana, in het bijzonder nog voor Mia Kenis.

Daarna was het tijd voor koffie en rond 17 uur kon de terugreis beginnen.

Weeral een fijne dag met tevreden gezichten!