Met man en macht op zoek naar 18-jarige Théo Hayez in Australië

Byron BayMet man en macht zoeken ze in Australië naar Théo Hayez (18), een Belgische avonturier die anderhalve week geleden verdween na een avondje uit in Byron Bay. Zijn nicht Lisa coördineert er de zoekactie. Voorlopig zonder resultaat. “De onwetendheid is verschrikkelijk.”