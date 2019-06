Spanje pas in tweede helft voorbij taaie Zweden, doelpunt Yaremchuk loodst Oekraïne voorbij Luxemburg

Twaalf EK-kwalificatie-interlands stonden er vanavond op het programma. De meest tot de verbeelding sprekende Spanje - Zweden werd zonder doelpunten afgesloten. Gent-spits Oleg Yaremchuk scoorde de enige treffer voor Oekraïne in de partij tegen Luxemburg.

In groep A stonden er twee wedstrijden op het programma. Tsjechië haalde het thuis van Montenegro (2-0), Bulgarije moest de punten verrassen aan Kosovo laten (2-3). Door deze zege komt Tsjechië op de hoogte van Engeland maar de Engelsen speelden wel één wedstrijd minder dan de Tsjechen.

In groep B kende Oekraïne meer problemen met Luxemburg dan verwacht (1-0). Buffalo Oleg Yaremchuk bracht de thuisploeg weliswaar na zes minuten al op voorsprong na een assist van Genk-speler Ruslan Malinovskiy. Maar verder geraakten de Oekraïeners ook niet. Dan kende Servië minder problemen met Litouwen (4-1): ex-Anderlecht-spits Aleksander Mitrovic scoorde twee treffers, de nieuwe Real-spits Luka Jovic nam de derde treffer voor zijn rekening. Met tien punten uit vier wedstrijden gaat Oekraïne wel riant aan de leiding.

Groep D had ook twee wedstrijden op de kalender: Denemarken haalde het vlotjes van Georgië (5-1), onder anderen dankzij twee goals van Ajax-speler Dolberg en ééntje van Tottenham-regisseur Eriksen. In de andere partij kende Ierland verrassend veel moeite met dwergstaat Gibraltar (1-0). De Ieren hadden dan nog een owngoal nodig van Joseph Chipolina om de score te openen. Ondanks het povere spel blijven de Ieren wel leider met tien punten uit vier wedstrijden.

In groep E kende Spanje een lastige avond tegen Zweden. De stugge Scandinaven hielden de boel achterin goed gesloten. Het was dan ook wachten tot voorbij het uur vooraleer kapitein Sergio Ramos de score kon openen vanop de stip. Nadien lukt het wel voor de Spanjaarden die via Morata en Oyarzabal de score nog uitdiepten (3-0). Noorwegen, met Genk-speler Sander Berge aan de aftrap, kon slechts twee keer scoren bij de buren van Far Oer (0-2). In de derde partij kende Roemenië weinig problemen op het veld van Malta (0-4). Anderlecht-huurling Chipciu scoorde de derde treffer voor de Roemenen maar pakte ook nog een tweede gele kaart. Spanje gaat in de groep aan de leiding met het maximum van de punten: twaalf op twaalf.

PENALTY | Tweede penalty voor Spanje, deze keer scoort Morata! ??



In groep H tenslotte haalde Polen het vrij makkelijk van Israël (4-0): Piatek, Lewandowski, Grosicki en Kadzior voetbalden zich in de statistieken. Oostenrijk haalde het van Noord-Macedonië (1-4) en Slovenië kende niet de minste problemen op het veld van Letland (0-5). Met twaalf punten uit vier wedstrijden gaat Polen riant aan de leiding.