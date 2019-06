Daar is Dylan Teuns opnieuw. En hoe! In een beestig zware rit met kil voorjaarsweer veroverde de 27-jarige Halenaar in de Dauphiné niet enkel de tweede etappe, maar ook de gele trui. “Bijna vierentwintig maanden later”, verwees hij na de finish naar de lange periode zonder zege sinds de zomer van 2017. In de Haute-Loire is er bij ‘Teunske’ een zware last van zijn schouders gevallen.