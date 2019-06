HasseltBij een grootscheepse drugs- en alcoholcontrole in Hasselt heeft politie Limburg Regio Hoofdstad maandagochtend voor het eerst op grote schaal speekselcollectoren ingezet. “Dankzij die collectoren is er geen dokter meer nodig om bloed te trekken, kunnen we meer chauffeurs controleren en stijgt de pakkans.”