Hoe WOUT VAN AERT zijn plaatsje versierde in de Tourploeg van Jumbo-Visma

Zelf had hij verwacht dat het pas voor volgende zomer zou zijn, maar de omstandigheden én de uitstekende indruk die Wout van Aert (24) naliet op zijn ploeggenoten, maken dat hij binnen drie weken al aan de start staat van de Ronde van Frankrijk. “Starten in een Tour die begint in Brussel? Geef toe, dit was een kans die ik niet mocht laten liggen. Maar ik zei pas ja toen ik voelde dat mijn vrouw Sarah erachter stond.”