Geen zomer zonder ‘Met Vier In Bed’ op VTM. Tien zomers op rij al worden B&B’s in binnen- en buitenland met succes getest. En nog meer feest: deze week zal de 400ste aflevering worden uitgezonden. “Of dit het laatste seizoen is? Die vraag krijg ik elk jaar, maar ik kan er nooit op antwoorden. We blijven maar doorgaan”, zegt eindredacteur Anja Pakula.