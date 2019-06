Tien kandidaten officieel genomineerd om Theresa May op te volgen

Tien kandidaten zijn officieel genomineerd in de race om Theresa May op te volgen als partijvoorzitter van de Britse Conservatieven en dus ook als Brits premier. Dat heeft het machtige 1922 Committee binnen de Conservatieve partij maandag laten weten. Tegen eind juli moet bekend zijn wie effectief de fakkel overneemt.

Boris Johnson, voormalig minister van Buitenlandse Zaken en ex-burgemeester van Londen, is de uitgesproken favoriet. De andere genomineerden zijn huidig buitenlandminister Jeremy Hunt, minister van Milieu Michael Gove, de vroegere Brexitminister Dominic Raab, minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid, gezondheidsminister Matt Hancock, minister van Ontwikkelingshulp Rory Stewart, Andrea Leadsom, voormalig minister bevoegd voor relaties met het parlement, ex-minister van Werk Esther Mc Vey en het EU-genegen parlementslid Mark Harper.

Elke kandidaat had de steun nodig van minstens acht Conservatieve parlementsleden. Alleen Sam Gyimah, die voorstander is van een tweede referendum over de Brexit, slaagde er niet in die horde te nemen.

De deadline voor de kandidaten om zich aan te dienen bij de partijtop van de Conservatieven, verliep maandagavond om 18 uur Belgische tijd.