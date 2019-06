Tas vol met documenten CM-ziekenfonds op straat

Maasmechelen -

Laurent Meyers uit Opgrimbie vond zaterdag aan het kantoor van de Christelijke Mutualiteit Maasmechelen een aktetas met vertrouwelijke CM-documenten. “Ik wil niemand terechtwijzen”, zegt hij, “maar ik vraag me toch af hoe zoiets kan gebeuren. En waarom werken we in tijden waarin alles digitaal kan nog steeds met die ouderwetse papiertjes die verloren kunnen gaan?”