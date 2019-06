Bree -

Een onbekende vandaal heeft zaterdag rond 3 uur het reclamepaneel in de vorm van een ijshoorn beschadigd bij De Potter in de Toleikstraat. Op de bewakingsbeelden is te zien hoe de man, die met de fiets is, het voorwerp tegen de grond duwt. Het ijsje vertoont barsten en er is ook een stukje afgebroken. De beelden van de vernielingen werden door de uitbaters online gezet in de hoop de dader te vinden.