Jan Vertonghen voor de laatste wedstrijd van een slopend seizoen: “Het gaat nog altijd om drie punten”

Ook Jan Vertonghen zet morgenavond omstreeks 23u een punt achter een lang en slopend seizoen 2018-2019. Met blessures, een verloren finale in de Champions League en morgen de laatste interland tegen Schotland. Sterke Jan blikt vooruit. Net als de bondscoach die het land van zijn schoonfamilie een loer moet zien te draaien.

Dat er gewonnen moet worden, beseft Vertonghen. Met minder willen hij en de ganse entourage van de Rode Duivels geen genoegen nemen. “Maar nu is het mooi geweest”, aldus Vertonghen. “Ik kijk eerlijk gezegd wel uit naar morgen 23 uur. Ik hoop dat we met een overwinning het seizoen kunnen afsluiten.”

Vertonghen werd afgelopen zaterdag weinig aan het werk gezet. Hij hoopt morgen op meer ‘werk’. “Ik verwacht meer van Schotland dan van Kazachstan”, zei de Oost-Vlaming. “Schotland verloor dan wel met 3-0 in Kazachstan maar de omstandigheden ginder zullen wel in hun nadeel hebben gespeeld. Er zal nu meer weerstand zijn. Maar we moeten eerlijk zijn: we moeten die wedstrijd gewoon winnen. Spelen zoals we de jongste wedstrijden hebben gespeeld. Het is al lang geleden dat we een kwalificatiewedstrijd verloren. Toch zijn deze wedstrijden belangrijk. Je leert altijd wat bij. We moeten zorgen dat we geen goals tegen krijgen. Neen, het is helemaal niet zo dat deze wedstrijden waardeloos zijn. Het gaat tenslotte ook altijd om de drie punten.”

Een folietje van Vertonghen Foto: Photo News

België won vorig jaar nog vriendschappelijk in Polen met overtuigende cijfers, nul-vier. Vertonghen: “Die 0-4 van een jaar geleden was anders dan de situatie nu. Ze hebben een andere coach en dat was toen een vriendschappelijke wedstrijd. Ik verwacht nu meer van hen. Het zal fysiek zijn, harder. Ze zullen ook defensiever spelen.”

Waar de zwaktes van de Rode Duivels lagen, wilde een journalist weten. Vertonghen: “Die ga ik niet vertellen. Maar als Schotland ertegenaan gaat en wij niet, dan verliezen we. Ze hebben ook Andy Robertson, een van de beste flankverdedigers in Europa. Ik heb geen revanchegevoelens omdat we tegen hem en Liverpool in de CL-finale verloren. Het gaat om drie punten, niet om wraak.”

Jan Vertonghen lanceerde nog een oproep aan zijn gabber Mousa Dembélé. Zijn voormalige Tottenham-ploegmaat heeft de Rode Duivels nog niet officieel vaarwel gezegd maar werd niet geselecteerd omdat hij zich op zijn Chinese werkgever wil concentreren. “Ik hoop nog altijd dat Mousa Dembélé eens terugkeert bij de nationale ploeg. Als speler en als mens. Als ik hem hoor, is hij toch altijd heel positief over China.”

Martinez op zijn hoede

Roberto Martinez toonde zich zoals altijd op zijn hoede voor de komende tegenstander. Hij is dan ook gehuwd met een Schotse. ““Onze laatste match tegen Schotland, in september, was een vriendschappelijke wedstrijd. Dat moeten we vergeten. Nu krijgen we een echte wedstrijd. Schotland heeft een zeer getalenteerd team, met snelheid op de flanken. Het wordt anders.”

En dus wil de Spanjaard het sterkste elftal tussen de lijnen brengen. “Ik ben van plan zo weinig mogelijk aan de ploeg te veranderen, zodat we verder kunnen bouwen. Dit wordt bovendien onze laatste thuismatch. Ik weet, Schotland verloor op Kazachstan maar Kazachstan thuis of uit, dat is heel anders. Mijn spelers onderschatten geen tegenstanders meer. Schotland beschikt over jonge talenten zoals Ryan Fraser van Bournemouth, die wellicht het meeste assists telt in de Premier League na Eden Hazard, Of Robertson, hij won de Champions League met Liverpool.”

Trainers onder elkaar. Foto: Photo News

Schots bondscoach Steve Clarke is een oude bekende voor Martinez. “De nieuwe bondscoach van Schotland, Steve Clarke, is een gentleman van het voetbal”, aldus Martinez. “Ik heb hem gekend als assistent van Mourinho bij Chelsea. Hij heeft zijn eigen methode. Mijn eerste thuismatch met Everton destijds was tegen zijn West Bromwich en we speelden gelijk. Hij biedt spelers een goeie structuur. Schotland zal goed georganiseerd spelen tegen ons.”

En dan rest er nog de familiale kwestie. Echtgenote Beth is een volbloed Schotse. “Dat mijn schoonfamilie Schots is? Wel, we spreken thuis niet over voetbal. Toch niet meer sinds de match tegen Kazachstan. Mijn vrouw komt wel naar de match. Maar zij is niet echt een probleem, mijn schoonvader daarentegen...” (lacht)

Het laatste woord was uiteraard voor Eden Hazard. “De match tegen Kazachstan kon gezien worden als een feestje na zijn transfer maar in die match toonde Eden Hazard hoe hij is”, aldus Martinez. “Hij heeft een ongelooflijke persoonlijkheid. Zijn focus lag ook in die match op het winnen van die wedstrijd. Hij is nu op het best van zijn carrière en is een speler rond wie je een nieuw project kan bouwen. Eden is een fenomenale voetballer. Voor hem konden er niet veel nieuwe hoofdstukken aan zijn carrière worden bijgeschreven. Londen was zijn thuis. Dan is de stap naar Real, zijn droom, de perfecte stap. En zie, de hele transfer is gebeurd met ongelooflijk respect. Eden is een voorbeeld voor iedereen die bij ieder van zijn clubs kan terugkeren. Ik kijk ernaar uit hem bij Real aan het werk te zien.”