De boom die Macron aan Trump schonk “als teken van onze vriendschap” is al dood

Het was nog zo’n mooi beeld: Donald Trump en Emmanuel Macron die samen een boom plantten in de tuin van het Witte Huis, als symbool van de vriendschap tussen de Verenigde Staten en Frankrijk. Symbolisch genoeg is de eik in kwestie een jaar later echter al dood.

President Macron schonk de jonge eik uit een Noord-Frans bos waar tijdens de Eerste Wereldoorlog 2.000 Amerikaanse soldaten om het leven waren gekomen bij zijn staatsbezoek aan de Verenigde Staten in april 2018 aan zijn Trump, en beide staatshoofden staken de handen ook zelf uit de mouwen: samen plantten ze de boom in aanwezigheid van de wereldpers meteen in de tuin van het Witte Huis.

Maar net zoals de Frans-Amerikaanse relaties sindsdien een forse duik hebben genomen, zo is het ook de boom slecht vergaan: eerst werd de eik buiten het oog van de journalisten al snel in quarantaine geplaatst. “Verplicht voor alle import naar de Verenigde Staten”, klonk het. “Maar daarna zal hij op dezelfde plaats herplant worden.”

Dat viel echter lelijk tegen: de boom overleefde de quarantaine niet, viste een journalist vorige week uit bij een Amerikaanse diplomaat.