Neos gaat op vierdaagse in Friesland

Herk-de-Stad - Het is goed dat jaarlijkse tradities onderhouden worden en daarom gingen 40 NEOS-leden van Herk-de-Stad op 4-daagse naar Friesland/Nederland. Het weer was van de partij en een welgevuld programma deed de rest

In de vroege ochtend reden we richting Utrecht waar we 's middags in het historische restaurant "Het Wapen van Haarzuylens" genoten van een heerlijke koffietafel. Na een blik opgevangen te hebben van het kasteel "De Haar" deden we een rondvaart op de grachten door Utrecht met uitleg over de bezienswaardigheden. Nadien dan maar verder naar het hotel Gaasterland in Rijs De tweede dag verkenden we het Friese Gaasterland en bracht de gids ons naar het vissersdorpje Stavoren. Hier werd ook de groepsfoto gemaakt. Namiddag mocht een geleidt bezoek aan de culturele hoofdstad van Europa 2018, Leeuwarden, zeker niet ontbreken. Na het avondeten was het quizzen geblazen: Pieter Schoofs presenteerde een 30-tal vragen uit de tijd die hij beleefd heeft. Knap gedaan.Dag drie gingen we via de Afsluitdijk naar Den Helder en vaarden met de ferry over de Waddenzee naar Texel. Met een gids verkenden we het mooie eiland. Dag 4, bij de terugreis naar Herk-de-Stad bezochten we nog de keistad Amersfoort en kregen we informatie over de middeleeuwse binnenstad met als hoogtepunt het bezoek aan de Koppelpoort. Moe maar heel wat wijzer arriveerden we dan terug in onze stad.