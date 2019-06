Toneelvereniging Rommedom viert feest

EigenBilzen

Bilzen - In 2019 bestaat het gezelschap Rommedom uit Eigenbilzen veertig jaar. Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering werd aan dit feit bijzondere aandacht gegeven.

Voorzitter Frans Swennen gaf een verhalend overzicht van ten tonele gebrachte stukken en memorabele feiten uit de voorbije veertig jaar. Speciaal werden daarbij de leden van het eerste uur in het zonnetje gezet. Ook de leden die al 25 jaar deel uitmaken van Rommedom kregen een vermelding. Daarna volgde de officiële huldiging door Open Doek, vertegenwoordigd door Rik Demesmaker.

De mooie omkadering, de hapjes en de drankjes maakten er een feestelijke avond van. Voor een echtpaar was het zelfs een beetje extra feest, want ze werden in de bloemetjes gezet ter gelegenheid van hun gouden huwelijksverjaardag. Aan het einde van de avond kwam nog een onbekende oude grapjas zijn straffe stoten uit de doeken doen, maar dat bleek gewoon René Souverijns te zijn die op ludieke wijze de algemene vergadering sloot.