Studenten kleuteropleiding organiseren Dromenjacht Festival

Kortessem - Op zondag 9 juni vond Dromenjacht Festival plaats in de magische tuinen van Kasteel Ridderborn in Kortessem. Zes studenten van de UCCL-kleuteropleiding organiseerden een familiefestival waar kinderen en ouders werden ondergedompeld in een wereld vol magie en verwondering.

In de magische tuinen waren zes sprookjesdorpen verstopt. Per dorpje waren er allerlei activiteiten te beleven die gebaseerd waren op het talent van ieder sprookjesfiguur. Een kei worden in zwaardvechten net als De Gelaarsde Kat, heksensoep brouwen samen met De Goede Heks of een echte danser(es) worden zoals Assepoester in de balzaal: het kon allemaal.

Wat de zes studenten alle bezoekers willen meegeven, is dat in hun ideale droomwereld ieders grootste dromen kunnen uitkomen. Het is belangrijk om te dromen: groots durven dromen, blijven dromen en vooral niet opgeven. Zelfs je allergrootste dromen kan je werkelijkheid laten worden. Zolang je maar op zoek gaat naar wat je talenten zijn, die inzet en er voor de volle honderd procent voor gaat.