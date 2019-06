Jolien D’hoore wint openingsetappe van OVO Energy Women’s Tour

Jolien D’hoore (Boels-Dolmans) heeft de eerste etappe in de OVO Energy Women’s Tour (GBr/WorldTour) op haar naam geschreven.

D’hoore was de beste na een rit over 157,6 km tussen Beccles en Stowmarket. Haar Nederlandse teamgenoot Amy Pieters eindigde als tweede. De Oost-Vlaamse is ook de eerste leider.

OVO Energy Women's Tour 1ª Etapa.



¡Victoria para Jolien d'Hoore (Boels - Dolmans Cycling Team)



1ª D'Hoore

2ª Pieters

3ª Brennauer

4ª Fournier

5ª Vos

(belga)