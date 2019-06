Dylan Teuns na ritzege in Dauphiné: “Gele trui en mijn eerste leeuwtje”

Bijna twee jaar na zijn eindwinst in de Ronde van Polen mocht Dylan Teuns nog eens het zegegebaar maken. De Limburger van Bahrain-Merida won de tweede etappe van Le Criterium du Dauphiné. Hij is meteen ook de nieuwe leider.

“Dit is een heel speciale”, glunderde Teuns na zijn fel bevochten dagzege. “Hier heb ik bijna 24 maanden op moeten wachten, na mijn eindzege in 2017 in de Ronde van Polen.”

En of de Limburger er blij mee was. “Van in de start werd er hard gekoerst”, klonk het. “Er reed een sterke kopgroep weg en Ineos deed er alles aan om de ontsnapping onder controle te houden. Zij hebben de wedstrijd echt hard gemaakt. Eens alles bij elkaar, zag ik dat zij wat vermoeid waren en dacht ik dat er mogelijkheden lagen om een nieuwe ontsnapping op poten te zetten.”

Wat ook gebeurde. Op de laatste beklimming van de dag reden Teuns en de Fransman Guillaume Martin (Wanty – Gobert) weg van een selecte groep. “Op de steile stukken waren wij duidelijk de beteren”, aldus Teuns. “Met Martin had ik de ideale vluchtgezel. Hij bleef rijden tot op het einde. In de spurt leek hij mij nog even te verrassen maar ik kon hem nog remonteren. De leiderstrui? Ik bekijk het gewoon dag per dag en ben al blij met mijn ritzege. Ik pak de gele trui en mijn eerste leeuwtje. Reden genoeg om tevreden te zijn.”

Of hij ambities heeft? Teuns: “Deze wedstrijd is uiteraard van een ander niveau dan de Ronde van Polen maar ik ga tot het uiterste gaan om deze leiderstrui te verdedigen.”