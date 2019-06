Luca Brecel bereikt hoofdtabel van Riga Masters snooker

Luca Brecel heeft zich maandag geplaatst voor de hoofdtabel van het Riga Masters snookertoernooi. In het Engelse Sheffield, waar de qualifiers plaatsvinden, versloeg hij de Engelsman Andy Hicks met 4-0.

Brecel (WS 15) zat meteen in zijn ritme. Met breaks van 59, 54 en 70 nam hij een 3-0 voorsprong. In de vierde frame had de 24-jarige Limburger even problemen met zijn positiespel, waardoor de 45-jarige Hicks enkele kansen kreeg. De voormalige halvefinalist op het WK kon deze echter niet verzilveren en mocht meteen de koffers pakken.

Uitslag voorronde:

Luca Brecel (Bel/15) - Andy Hicks (Eng) 4-0

71(59)/13 - 71(54)/8 - 89(70)/7 - 71/46