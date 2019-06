Vliegtuigpassagier op zoek naar toilet opent nooduitgang

In Manchester Airport zorgde een passagier voor flink wat opschudding toen die in plaats van de deur naar het toilet per abuis de nooduitgang opende. Het vliegtuig stond gelukkig nog op de grond.

Het vliegtuig maakte zich zaterdag gereed om op te stijgen wanneer de vrouw, op zoek naar het kleinste kamertje, de nooduitgang aan de linkervleugel wist te ontgrendelen, waardoor die automatisch opende en de glijbaan voor evacuatie zich ontrolde.

De vlucht tussen het Britse Manchester en Islamabad in Pakistan liep volgens PIA een vertraging van meer dan zeven uur op. Omdat de toestel zich nog niet in de lucht bevond, was er geen reden tot paniek.

Het vliegtuig kon technisch gezien vertrekken zonder de evacuatiebaan. Maar omdat de middelen voor een evacuatie – wanneer er zich wel degelijk een voordoet – dan beperkt zijn, mocht de vlucht alleen verdergezet worden met een beperkt aantal passagiers. Pas wanneer een veertigtal van de inzittenden vrijwillig koos om een andere vlucht te nemen, kon het vliegtuig opstijgen.

Woordvoerder voor PIA vertelde zaterdag bij The Independent dat ‘die passagiers het nodige transport en de nodige accommodatie kregen en daarna een aangepaste vlucht toegewezen kregen’. Van sommigen van die 38 bleek de bagage na aankomst echter nog steeds in Manchester te liggen. PIA ‘betreurt de overlast toegedeeld aan diens passagiers door het incident’ en startte een onderzoek.