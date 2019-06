Amsterdam heeft er hip adresje bij

Onze noorderburen hebben er een imposante marktplaats bij. Op de bovenste verdieping van het winkelcentrum Magna Plaza kan je voortaan culinair genieten van ‘The Food Department’, in het hartje van Amsterdam.

Of je nu zin hebt in taco’s, Griekse gyros of dim sim: de bovenste verdieping van het voormalige postkantoor werd omgebouwd tot een culinaire marktplaats waar je eten kan vinden uit alle hoeken van de wereld. Enkel nood aan wat suiker? Ga dan voor een taartje, zeemzoete macaron of cake met een persoonlijke topping.

The Food Department is elke dag open van 11.00 uur tot 22.00 uur.