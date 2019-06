Turken zijn niet te spreken over ontvangst in IJsland, inclusief toiletborstel: “Dit is vulgair”

Turkije is verbolgen over de manier waarop de nationale ploeg zondagavond is ontvangen op de luchthaven van Keflavik in IJsland. Dinsdag spelen beide landen tegen elkaar in de voorronde van het EK 2020.

Het Turkse team moest een drietal uren wachten aan de paspoortcontrole bij de douane en de bagage van de hele delegatie werd meermaals grondig doorzocht. Pesterijen, zo meenden de Turken. Aanvoerder Emre Belözoglu kreeg door een “supporter” dan weer een toiletborstel onder de neus geduwd tijdens een interview op de luchthaven.

“Dit is onrespectvol en vulgair”, reageerde Burak Yilmaz. “We hebben zes en een half uur gevolgen om dan nog eens drie uur te moeten wachten!”

De Turkse minister van Buitenlandse Zaken maakte zijn ongenoegen duidelijk in een tweet. “De manier waarop de Turkse nationale voetbalploeg in IJsland werd behandeld, is in diplomatiek en menselijk opzicht onaanvaardbaar. Niemand moet eraan twijfelen dat wij zullen doen wat nodig is.”

Volgens een woordvoerder van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan was de behandeling door de IJslanders “niet in lijn met de gangbare diplomatieke gebruiken”. “Ik veroordeel de overheidsdiensten en de officials die hiervoor verantwoordelijk zijn”, voegde hij eraan toe.

Turkije reisde vol vertrouwen naar IJsland af na de knappe 2-0 zege zaterdag tegen wereldkampioen Frankrijk. Met 9 op 9 nam de ploeg een perfecte start in groep H. Dinsdagavond spelen IJsland en Turkije tegen elkaar in Reykjavik.