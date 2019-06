Wout van Aert rijdt komende maand, na de Dauphiné, ook de Ronde van Frankrijk. Dat maakte zijn team Jumbo-Visma maandag bekend. Ook Laurens De Plus maakt zijn debuut in de Tour.

Van Aert zet in de Tour een volgende stap in zijn carrière, klinkt het bij het Nederlandse team. “Wout is klaar voor die volgende stap”, verklaart Merijn Zeeman, sportive director van Team Jumbo-Visma ...