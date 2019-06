Heikki en Milou uit ‘Temptation’ toch weer samen: “Ware liefde overwint alles”

Heikki en Milou uit ‘Temptation Island’ zijn opnieuw een koppel, dat tonen de twee nu duidelijk op Instagram. Nochtans meldden de makers van ‘Temptation’ in de laatste aflevering dat de twee na een korte hereniging na hun eerste breuk toch weer uit elkaar waren. Derde keer goeie keer?

Tijdens die bewuste laatste aflevering van de relatietest leek het alsof alle gevoelens voor Heikki als sneeuw voor de zon weggesmolten waren bij Milou, al kon ze hem nog niet loslaten. Een situatie die voor Heikki duidelijk moeilijk was, want eigenlijk was hij single, maar telkens hij een stap zette om door te gaan met zijn leven, werd Milou boos op hem.

Nu hebben beide tortelduifjes toch weer voluit voor elkaar gekozen. Ze delen allebei dezelfde foto, met een gelijkaardig bijschrift. Bij Milou klinkt het dat “ware liefde altijd overwint” en volgens Heikki “zal ware liefde altijd haar weg vinden.” Nu maar hopen dat die weg straks niet opnieuw doodloopt.