Streakster van Champions League-finale heeft geen spijt van stunt, integendeel: “Zo kan ik op 30 jaar met pensioen”

Kinsey Wolanski heeft geen spijt van haar stunt tijdens de Champions League-finale, hoewel die weinig om het lijf had. De 22-jarige Amerikaanse liep in een weinig verhullend badpak het veld op tijdens het treffen tussen Liverpool en Tottenham om het (pikante) videokanaal van haar vriend te promoten. Ze belandde enkele uren in de Spaanse cel maar kijkt tevreden terug op haar act: “Het moet helpen om op 30 jaar met pensioen te gaan.”