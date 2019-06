Vans X Harry Potter nu ook voor dreuzels

Goed nieuws voor Harry Potter fans! De langverwachte samenwerking tussen de magische wereld en sneakermerk Vans bracht niet alleen enkele hippe sneakers met zich mee maar ook een arsenaal aan rugzakken, T-shirts en zelfs jasjes. En wie het zich afvraagt: de collectie is ook geschikt voor dreuzels.

Op de aankondiging in april na, was het opvallend stil rond de samenwerking tussen Harry Potter en Vans. Tot nu. Het Amerikaanse schoenenmerk heeft de volledige collectie op de website geplaatst en die is een stuk uitgebreider dan aanvankelijk gedacht: van de onontbeerlijke sneakers tot sokken, hoodies en zelfs rugzakken.

Interesse in de collectie? Een paar sneakers van Griffoendor heb je voor 100 euro, een rugzak van Zwadderich vanaf 70 euro.